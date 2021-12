Hamburg

Hamburger Spendenparlament half 2021 mit 845.000 Euro

27.12.2021, 13:07 Uhr | dpa

Das Hamburger Spendenparlament hat 2021 Fördermittel in Höhe von 845.000 Euro vergeben. Insgesamt wurden 56 Projekte unterstützt, wie der Verein am Montag mitteilte. Das Geld ging an Organisationen und Vereine, die in den sozialen Brennpunkten der Hansestadt tätig sind und etwa Obdachlosen, einsamen Menschen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Verhältnissen helfen.

"Wir konnten in diesem Jahr die drittgrößten Fördersumme in unserer Geschichte einsetzen", sagte Vorstandsvorsitzender Uwe Kirchner. Ein Schwerpunkt seien die Folgen der Corona-Pandemie gewesen. Daher habe es besonders viele Anträge für Kinder- und Jugendprojekte gegeben. Die mit 100.000 Euro höchste Einzelförderung ging 2021 an das Programm "Babylotsen". Es hilft Familien, die nach der Geburt eines Kindes mit der Veränderung der Lebenssituation überfordert sind.

Getragen wird das Spendenparlament von seinen 3150 Mitgliedern sowie den Spenden von Privatpersonen und Unternehmen. Es kommt drei Mal im Jahr zusammen, um über Förderungen zu entscheiden. Seit 1996 hat es nach eigenen Angaben fast 1500 Projekte gegen Obdachlosigkeit, Armut und Isolation mit rund 15 Millionen Euro unterstützt. Der Verein ist weder politisch, weltanschaulich noch konfessionell gebunden.