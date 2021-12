Hamburg

Von Kaiser Augustus bis Bogomir Ecker: Das planen die Museen

29.12.2021, 06:11 Uhr | dpa

Vom Bilderboom unter der Herrschaft des römischen Kaisers Augustus bis zu aktuellen Werken des Installationskünstlers Bogomir Ecker: Die Museen und Ausstellungshäuser in Hamburg zeigen auch 2022 eine unglaubliche Bandbreite an Kunst. Anbei eine Auswahl der vier wichtigsten Häuser:

Kunsthalle: Zum 25-jährigen Bestehen der "Tropfsteinmaschine" von Bogomir Ecker und der Galerie der Gegenwart stellen sich zum Jahresbeginn rund 30 internationale Künstlerinnen und Künstler den grundlegenden Fragen rund um Zeitlichkeit, Nachhaltigkeit und Visionen. Vieles sei neu und speziell für die Ausstellung entstanden, teilte die Kunsthalle mit.

Im Frühjahr zeigt das Museum eine Retrospektive über den Maler Ernst Wilhelm Nay (1902-1968). Seine farbintensiven Bilder gelten als Brücke zwischen der Kunst vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, zwischen Expressionismus, Abstraktion und einer freien gestischen Malerei. Zu sehen sind rund 120 Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen aus allen Etappen seines Werk.

Die Ausstellung "Atmen" beschäftigt sich im Herbst mit den Facetten des Atmens und seiner Darstellung in der Kunst der Alten Meister und der Gegenwart. So entsteht ein Dialog über ein existenzielles Thema: Vom Atem als zentraler biblischer Metapher und als Ausdruck unserer Beziehung zur Welt über Luftverschmutzung und Atemwegserkrankungen bis hin zur Black-Lives-Matter-Bewegung ("I can't breathe").

Bucerius Kunst Forum: Das Programm 2022 spiegelt das Konzept des Bucerius Kunst Forums mit Ausstellungen von der Antike bis zur Gegenwart wider. Das Jahr startet mit Werken der US-amerikanischen Gründungsväter der Minimal Art der 1960er Jahre und stellt diese deutschen und zeitgenössischen Positionen gegenüber. Zu sehen sind 16 Werke, unter anderem von Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd, Sol LeWitt, Robert Morris und Imi Knoebel.

Die Schau "Herbert List. Das magische Auge" widmet sich dem in Hamburg geborenen Fotografen Herbert List (1903-1975). Die Retrospektive spannt den Bogen von seinen surrealistischen Werken vor 1945 über seine bildgewordenen Träume einer lebendigen Antike und die Bildreportagen außereuropäischer Kulturen bis zu den Männerakten, mit denen List ein Bekenntnis zur eigenen Homosexualität ablegte. Die Ausstellung "Die neuen Bilder des Augustus" untersucht den Bilderboom, der sich unter dem ersten römischen Kaiser Bahn bricht.

Museum für Kunst und Gewerbe: Leuchtende Löwenzahnsamen, prachtvolle Seidenblüten und eine Rauminstallation, die das Flugverhalten von Tieren nachahmt: Das niederländische Künstlerduo DRIFT, bestehend aus Lonneke Gordijn und Ralph Nauta, verwandelt das Museum Anfang des Jahres auf 350 Quadratmetern mit drei kinetischen Skulpturen in einen sinnlichen Erlebnisraum. Die Ausstellung "Dressed. 7 Frauen - 200 Jahre Mode" stellt 7 modebewusste Frauen und ihre Garderoben vor, beginnend im 19. Jahrhundert bis heute.

Was kann Gestaltung für eine bessere Zukunft beitragen? Welche Ideen, Fragen und Strategien haben Designer und Designerinnen, wenn es darum geht, Visionen für eine bessere Zukunft zu entwickeln und auch auf der angewandten Ebene Lösungsansätze zu formulieren? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Museum immer wieder. Diesmal stellt Kuratorin Maria Cristina Didero vier internationale Arbeiten vor.

Deichtorhallen: Die drei Häuser der Deichtorhallen stehen im kommenden Jahr ganz im Zeichen der 8. Triennale der Photographie: Vom 20. Mai bis zum 18. September ist in der Halle für aktuelle Kunst die Gruppenausstellung "Currency: Photography beyond capture" zu sehen. Die Ausstellung "Behind the scenes" im temporären Ausstellungshaus "Phoxxi" dreht sich um Prozesse von Austausch und Veränderung, mit denen die Sammlung F.C. Gundlach konfrontiert ist. Die Werkschau von Charlotte March (1929-2005) in der Sammlung Falckenberg legt den Fokus auf die bisher wenig bekannten Arbeiten der für ihre Mode- und Werbeaufnahmen bekannten Hamburger Fotografin.