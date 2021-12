Hamburg

Mann wegen Mitgliedschaft in Terror-Vereinigung vor Gericht

30.12.2021, 12:47 Uhr | dpa

Wegen der mutmaßlichen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland muss sich ein 27 Jahre alter Mann vom 6. Januar an vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, sich im August 2015 der als terroristisch eingestuften Vereinigung "Ahrar al-Scham" angeschlossen zu haben. Das teilte die Hamburger Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Bis Ende September 2015 soll der Mann als Mitglied eines "Ahrar al-Scham"-Bataillons an der Belagerung von Dörfern in der Provinz Idlib in Syrien beteiligt gewesen sein. In der Kampfeinheit habe er zeitweise über verschiedene Kriegswaffen verfügt. Dabei handelte es sich um zwei Sturm- und Maschinengewehre sowie einen Granatwerfer. Zudem soll der 27-Jährige als Darsteller an der Aufnahme eines Propagandavideos der "Ahrar al-Scham" mitgewirkt haben, das im Einsatzgebiet seines Bataillons erstellt wurde.