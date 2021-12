Hamburg

Bundesamt für Seeschiffahrt: Ostseeküste bald wieder eisfrei

30.12.2021, 13:16 Uhr | dpa

Die Ostseeküste ist voraussichtlich bald wieder eisfrei. "Bei Temperaturen von bis zu 10 Grad und mäßigem bis frischem Wind aus zumeist West wird das Eis in den nächsten Tagen zunehmend schmelzen und schließlich ganz verschwinden", hieß es in einer Mitteilung des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie am Donnerstag. Aktuell sei sowohl im Fahrwasser vor Stralsund und Wolgast sowie vor Wismar noch eine zusammengefrorene dünne Eisdecke festgestellt worden. In den Boddengewässern südlich von Darß und Zingst ist das Wasser den Angaben zufolge an einigen Stellen auch noch stärker gefroren.