Omikron-Ausbruch bei Hamburg

2.000 Gäste nach Weihnachtsparty in Quarantäne

30.12.2021, 18:05 Uhr | t-online, EP

Corona-Ausbruch bei Hamburg: Nach zwei Partys in einem Club wurden mehrere Personen positiv auf die Omikron-Variante getestet. Für Hunderte weitere Feiernde heißt es nun: Quarantäne.

Im Kreis Stormarn bei Hamburg hat das Gesundheitsamt Quarantäne für mehr als 2.000 Menschen angeordnet. Sie alle waren an Weihnachten in der Disco "Fun-Parc" in Trittau auf einer von zwei Partys.

Das Gesundheitsamt des Kreises teilte mit: "Trotz eines umfassenden Hygienekonzepts wurde zwischenzeitlich bei mehreren Personen die Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen." Bis zum Donnerstagnachmittag sei die Mutation bei neun Menschen nachgewiesen worden, sagte die Amtsleiterin.

Disco im Hamburger Umland: "Leider nie hundertprozentige Sicherheit"



Am Einlass habe es an den betreffenden Abenden eine 2G-Plus-Kontrolle gegeben, heißt es auf der Facebook-Seite des "Fun-Parcs". "Leider gibt es nie eine hundertprozentige Sicherheit. Wir bitten daher alle Gäste, die am 24.12 und 25.12 bei uns waren, sich zu testen und sich an die behördlichen Vorgaben zu halten."

Die Leiterin des Gesundheitsamtes bekräftigte: “Wir nehmen aktuell Kontakt zu allen erkrankten Personen auf und bitten diese, ihre unmittelbaren Kontaktpersonen zu informieren." Aktuell würden zudem Gespräche mit dem Geschäftsführer der Disco geführt, um alle Besucher der Partys schnellstmöglich persönlich zu informieren.

Mit der Allgemeinverfügung des Kreises Stormarn gelte eine Quarantäne als offiziell angeordnet, heißt es in der Mitteilung des Kreises weiter. Gäste, die auf einer der Partys waren, müssten sich nun bis zum 7. beziehungsweise 8. Januar isolieren – "unabhängig davon, ob sie geimpft oder genesen sind". Wer Krankheitssymptome entwickle, solle sofort Kontakt zum Hausarzt aufnehmen und einen PCR-Test machen.