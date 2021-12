Hamburg

Hamburgs Sportsenator fordert mehr Werte im Sport

31.12.2021, 10:21 Uhr | dpa

Angesichts sportlicher Großveranstaltungen in nicht-demokratischen Staaten fordert Hamburgs Innensenator Andy Grote eine stärker werteorientierte Vergabepraxis. "Wir müssen sehen, dass Sport das, was er an Werten transportiert, auch selbst einlöst, gerade bei den großen Veranstaltungen", sagte der im rot-grünen Senat auch für den Sport zuständige SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Gegebenenfalls muss man auch bereit sein, finanzielle Nachteile in Kauf zu nehmen, um dem eigenen Wertesystem treu zu bleiben."

Hintergrund ist der diplomatische Boykott der Olympischen Winterspiele in China durch die USA. Washington hatte diesen mit Menschenrechtsverletzungen in China begründet.

"Ich finde, dass Sport auch Zeichen setzen darf und auch politisch sein muss", sagte Grote. Die Entscheidung der Damen-Tennisorganisation WTA, alle Tennis-Turniere in China wegen des Umgangs mit der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai nach ihrem Post über einen sexuellen Übergriff eines chinesischen Spitzenpolitikers auszusetzen, nannte er ein positives Beispiel.

Mit der Fußball-EM habe man die Chance, ein anderes Bild zu zeichnen. "Wir wollen bei der Fußball-EM 2024 in ganz Deutschland, aber vor allem auch hier in Hamburg ein ganz starkes Signal setzen, welche Kraft im Sport steckt", sagte Grote. "Im selben Jahr finden ja auch die Olympischen Spiele in Frankreich statt. Und natürlich wird es ein Thema sein, zu zeigen, wie in einer freien, offenen Gesellschaft große Sportveranstaltungen stattfinden können."

Mit dem Sport könne auch hierzulande dem Auseinanderdriften der Gesellschaft etwas entgegengesetzt werden, sagte er. "Sport ist eines der ganz wenigen Themen, mit dem wir noch fast jeden erreichen." Gerade der Fußball habe die Kraft, Menschen zusammenzubringen. "Und es gibt nicht vieles, hinter dem sich aktuell so viele Menschen versammeln können (...) Das Unterschiedliche eine Zeit lang nach hinten zu stellen und das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen: Das wäre ein echter Erfolg, wenn es gelingt."