Hamburg

FC St. Pauli startet Vorbereitung auf zweite Saisonhälfte

01.01.2022, 09:33 Uhr | dpa

Zwei Tage nach dem HSV startet auch dessen Stadtrivale FC St. Pauli mit seinen Vorbereitungen auf die zweite Saisonhälfte in der 2. Fußball-Bundesliga. Cheftrainer Timo Schultz empfängt seinen Kader heute am Trainingsgelände an der Kollaustraße zur ersten Einheit nach der kurzen Weihnachtspause. Am 2. Januar 2022 reist der Kiezclub-Tross dann für eine Woche in das spanische Wintertrainingslager in Benidorm. Die zweite Saisonhälfte beginnt für den Tabellenführer aus der Hansestadt am 15. Januar 2022 (13.30 Uhr/Sky) mit dem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue.