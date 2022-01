Tatverdächtiger festgenommen

Leiche in Lagerhalle in Neumünster entdeckt

02.01.2022, 13:45 Uhr | t-online, EP

Ein Polizist hält eine Kelle mit dem Schriftzug "Stopp" in der Hand (Symbolbild): Eine mögliche Tatwaffe wurde bei einem alkoholisierten Autofahrer entdeckt. (Quelle: vmd-images/imago images)

In Neumünster hat ein Inhaber eines Betriebes einen Einbruch in eine Lagerhalle gemeldet. Kurze Zeit später entdeckte er eine Leiche in der Halle. Ein Mordverdächtiger wurde bereits festgenommen.

Nach dem Tod eines Mannes in einer Lagerhalle in Neumünster am Neujahrstag, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit.

Ein Inhaber eines Betriebes auf der Rendsburger Straße hatte am Samstag gegen 15 Uhr zunächst einen Einbruch gemeldet. Kurz darauf entdeckte er die Leiche in der Lagerhalle und alarmierte die Polizei erneut. Die Identität des Toten konnte bereits geklärt werden. Es handelt sich um einen 31-jährigen Mann aus Moldawien. Er wies erhebliche Verletzungen auf. Zur genauen Todesursache und dem Tatzeitpunkt konnte die Polizei aktuell noch keine genauen Angaben machen.

Polizei kontrolliert Verdächtigen auf A7 in Hamburg

Bereits zuvor, gegen 9 Uhr, hatten Beamte auf der Autobahn 7 südlich des Elbtunnels in Hamburg einen Mann kontrolliert. Der 32-jährige Fahrer war alkoholisiert und leistete bei der Kontrolle Widerstand. Er kam ins Polizeigewahrsam. Außerdem entdeckten die Beamten eine Waffe bei ihm, die mit dem Mord in Neumünster in Zusammenhang stehen könnte. Er soll nun einem Haftrichter vorgestellt werden.



Staatsanwaltschaft und Mordkommission haben nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum möglichen Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0431 / 160 3333 bei den Ermittlern zu melden.