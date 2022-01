Hamburg

Inzidenz auf Höchststand: Senat berät weitere Maßnahmen

03.01.2022, 16:24 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg zum Start in die erste Arbeitswoche des neuen Jahres auf einen neuen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Montag mit 440,3 an. Erst am Sonntag hatte der Wert mit 406,9 erstmals die 400er-Marke überschritten - vor einer Woche lag er noch bei 345,9. Damit liegt Hamburg auch weiter deutlich über dem Bundesschnitt: Deutschlandweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 232,4.

Der rot-grüne Senat wird am Dienstag über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beraten. "Dies betrifft zum Beispiel die von der Sportbehörde bereits erwähnte Ausweitung des 2G-plus-Modells", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur.

Sportstaatsrat Christoph Holstein hatte sich im Norddeutschen Rundfunk (NDR) zu möglichen Einschränkungen im Breitensport geäußert. Demnach könnte beim Hallensport neben einem Impf- oder Genesenen-Nachweis auch ein aktueller Corona-Test nötig werden. Vorstellbar sei aber, dass Geboosterte von der Testverpflichtung ausgenommen werden, sagte Holstein. Möglich sei auch eine weitere Begrenzung der Zuschauerzahl beim Profisport.

Bislang dürfen unter 2G-Bedingungen in die Fußball-Stadien der Zweitligisten HSV und 1. FC St. Pauli maximal 5000 Zuschauer. In Hamburger Hallen sind bis 2500 geimpfte oder genesene Zuschauer erlaubt. Eigentlich sollten nach einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz Großveranstaltungen von überregionaler Bedeutung bereits seit dem 28. Dezember ohne Publikum stattfinden.

Beim Hamburger Sportbund (HSB) sieht man eine zusätzliche Testpflicht beim Breitensport grundsätzlich positiv. "2G plus wäre zweifellos eine weitere Hürde für den Vereinssport, aber vor dem Hintergrund der Inzidenzentwicklung verständlich. Priorität sollte weiterhin die Verhinderung eines Sport-Lockdowns haben", sagte HSB-Vorstandsvorsitzender Daniel Knoblich.

Schweitzer verwies darauf, dass die aktuellen Corona-Zahlen wegen der zurückliegenden Feiertage bundesweit und in Hamburg mit Vorsicht zu genießen seien. "Sie zeigen aber zugleich, dass wir in einer vierten Welle sind und es zurzeit keinen Spielraum für die Aufhebung von Beschränkungen gibt."

Laut Gesundheitsbehörde kamen am Montag 982 bestätigte Neuinfektionen hinzu. Das sind 53 weniger als am Vortag, aber 635 mehr als am Montag vor einer Woche. Insgesamt haben sich seit Februar 2020 in der Hansestadt nun mindestens 144.342 Menschen infiziert - 121.900 davon gelten nach RKI-Schätzung als genesen. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus in Hamburg gestorben sind, stieg dem Institut zufolge um zwei auf 1997.

Auf den Intensivstationen der Hamburger Krankenhäuser wurden am Montagvormittag laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 64 Covid-19-Patienten behandelt - fünf weniger als am Vortag. 40 Intensivpatienten mussten demnach invasiv beatmet werden.

79,4 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger sind dem RKI zufolge inzwischen mindestens einmal geimpft. Den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben demnach 77 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung erhielten bisher 33,3 Prozent der Hansestädter. Bei den Erst- und Zweitimpfungen liegt Hamburg im Ländervergleich weiter auf dem dritten Platz hinter Bremen und dem Saarland. Bei den "Booster"-Impfungen zur Auffrischung jedoch gemeinsam mit Thüringen nur auf dem drittletzten Platz - vor Brandenburg und Sachsen.