Hamburg

HSV-Chef: Alidou soll vorerst bleiben

03.01.2022, 18:28 Uhr | dpa

Sportvorstand Jonas Boldt von Fußball-Zweitligist Hamburger SV gibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt einem Verbleib von Linksaußen Faride Alidou bis zum Sommer den Vorzug. "Es gab Kontakt zur Eintracht, aber wir haben unterschiedliche Vorstellungen, so dass wir nicht sagen, dass wir das machen müssen, sondern der Spieler auch weiter für uns spielen kann", wird Boldt am Montag auf der HSV-Homepage zitiert. Alidou sei ein wichtiger Spieler, der beim HSV bleibe, "sofern sich die Situation nicht verändert".

Im Sommer kann der 20-jährige Alidou, der im Oktober vergangenen Jahres von der Regionalliga-Mannschaft des HSV zu den Profis kam und dort für Furore sorgte, ablösefrei zu Eintracht Frankfurt wechseln. Die Hamburger würden das Talent bereits im Winter abgeben, wenn sie eine Ablösesumme von geschätzten 500.000 Euro erzielen können.

Boldt sieht den gebürtigen Hamburger mit togoischem Hintergrund künftig nicht mehr als Stammspieler beim HSV. "Er ist nicht länger der Spieler, der gerade die ersten Minuten spielt. Er wirkt diesbezüglich aber klar, und der Trainer hat auch Bock auf ihn", sagte der 39 Jahre alte Manager.

Unterdessen sondiert der HSV den Spielermarkt. "Wenn man sich verbessern kann, dann werden wir zuschlagen", sagte Boldt. "Es gibt ein paar spannende Sachen, und wir beobachten immer auch, ob Themen noch mal konkreter werden."

Die Mannschaft bereitet sich derzeit im Trainingslager in Satogrande an der spanischen Costa de Sol auf die restliche Rückrunde vor. Boldt: "Für uns spielt das Trainingslager eine große Rolle für das Gemeinschaftsgefühl." In den vergangenen drei Spieljahren war der HSV eingebrochen und verpasste am Saisonende auf Platz vier stets den Aufstieg.