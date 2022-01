Hamburg

St. Pauli-Profi: "Es ist besser, wenn man Mitbewerber hat"

04.01.2022, 11:07 Uhr | dpa

Sebastian Ohlsson vom Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli profitiert derzeit vom Ausfall der Konkurrenz. Im Trainingslager im spanischen Benidorm ist der 28-jährige Schwede nach den Ausfällen von Luca Zander (Corona-Quarantäne) und Jannes Wieckhoff (Reha nach Knie-Operation) der einzige Rechtsverteidiger. "Es ist besser, wenn man im Training Mitbewerber hat. Daher hoffe ich, dass sie sehr bald zurückkommen", sagte er im "Hamburger Abendblatt" (Dienstag).

Der Defensivspezialist kam wegen einer Oberschenkelverletzung und den Folgen in der laufenden Saison erst auf vier Einsätze. Jetzt will er aber dabei helfen, die Spitzenposition zu verteidigen und den großen Sprung zu schaffen. Das Training am Montag musste Ohlsson jedoch wegen erneuter Problem am Oberschenkel abbrechen. Im Sommer läuft sein Vertrag bei den Kiezkickern aus. Er macht keinen Hehl daraus, weiter für die Hamburger auflaufen zu wollen: "Ich liebe es, hier bei St. Pauli zu spielen. Der Verein weiß das", sagte er der "Bild".