Hamburg

Muskelfaserriss: HSV-Profi Suhonen fällt vorerst aus

04.01.2022, 11:56 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss in den nächsten Wochen auf seinen Flügelspieler Anssi Suhonen verzichten. Wie der Club am Dienstag mitteilte, hat sich der 20-jährige Finne im Trainingslager im spanischen Sotogrande einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Suhonen wird HSV-Coach Tim Walter somit auch im ersten Spiel nach der Winterpause fehlen. Die drittplatzierten Hanseaten starten am 14. Januar bei Dynamo Dresden (18.30 Uhr/Sky) in die zweite Saisonhälfte.