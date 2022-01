Hamburg

Auch in Hamburg künftig Geisterspiele in der Bundesliga

04.01.2022, 14:05 Uhr | dpa

Auch in Hamburg müssen Großveranstaltungen im Profisport künftig wegen Corona als Geisterspiele durchgeführt werden. Dies habe der rot-grüne Senat am Dienstag beschlossen, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer. Bislang hatte es in Hamburg eine vom Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz abweichende Ausnahmeregelung gegeben.