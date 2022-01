Hamburg

Karstadt-Haus in Hamburg-Eimsbüttel hat neue Eigentümer

05.01.2022, 14:12 Uhr | dpa

Blick auf das markante Karstadt-Haus in Hamburg-Eimsbüttel. Foto: Marcus Brandt/dpa (Quelle: dpa)

Das markante Karstadt-Haus in Hamburg-Eimsbüttel hat neue Besitzer. Erworben habe das Geschäftshaus aus den 1970er Jahren ein Joint Venture aus dem Immobilienunternehmen Otto Wulff, wph Wohnbau und Projektentwicklung Hamburg sowie der Imvest Gruppe, teilte Otto Wulff am Mittwoch mit. Über den Kaufpreis des Gebäudes mit einer Bruttogeschossfläche von 32.760 Quadratmetern sei Stillschweigen vereinbart worden. Verkäufer des Gebäudes und des 6300 Quadratmeter großen Grundstücks ist die Hamburger Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft.

"Das Joint Venture wird das Geschäftshaus mit den Mietern im Bestand halten", kündigte Otto Wulff an. Mieter des Gebäudes an der Osterstraße sei der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof. Außerdem befinden sich in dem Gebäude Filialen der Drogeriemarktkette dm und des Lebensmitteldiscounters Aldi.