Hamburg

Flucht vor Zivilfahndern führt zu mehreren Unfällen

07.01.2022, 07:49 Uhr | dpa

Auf der Flucht vor Zivilfahndern der Polizei hat ein Autofahrer in Hamburg-Rahlstedt mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Dabei wurden der Mann sowie vier Polizisten leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Die Zivilfahnder hatten das Auto des Mannes in der Nacht zum Freitag zwangsentstempeln, also dessen Zulassung entfernen wollen. Der Fahrer ließ sich jedoch nicht anhalten und flüchtete gemeinsam mit seinen drei Mitfahrern.

Nach ersten Erkenntnissen verursachte der Mann auf der Flucht dann mindestens zwei Unfälle. Schließlich krachte er mit seinem Wagen in ein ziviles Polizeifahrzeug, welches ihm den Weg zur Weiterfahrt versperrt hatte. Zum genauen Unfallhergang, dem Grund für die angeordnete Zwangsentstempelung sowie der Identität der Verletzten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen laufen.