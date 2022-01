Vier Beamte verletzt

Polizei nimmt Intensivtäter nach Verfolgungsjagd fest

07.01.2022, 15:47 Uhr | dpa

Auf der Flucht vor Zivilfahndern der Polizei hat ein Autofahrer in Hamburg mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Der Fahrer: ein polizeibekannter Intensivtäter.

In Hamburg-Rahlstedt ist ein Fahrer vor der Polizei geflüchtet und hat dabei mehrere Unfälle verursacht, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Dabei wurden ein Mann sowie vier Polizisten leicht verletzt. Die Beamten konnten den 19-jährigen Intensivtäter festnehmen.

Die Zivilfahnder hatten das Auto des Mannes in der Nacht zum Freitag zwangsentstempeln, also dessen Zulassung entfernen wollen. Das Auto sei zu schnell gefahren, außerdem hätte es wegen einer fehlenden Haftpflichtversicherung nicht im Verkehr sein dürfen, so die Polizei. Der 19-jährige Fahrer ließ sich jedoch nicht anhalten und flüchtete gemeinsam mit seinen drei Mitfahrern.

Nach ersten Erkenntnissen verursachte der Mann auf der Flucht dann mindestens zwei Unfälle. Ein Zusammenstoß mit einem anderen Auto sei nur durch ein Ausweichmanöver des 41-jährigen Fahrers verhindert worden, berichtet die Polizei. Jedoch sei es dann zum Zusammenstoß dieses Autos mit einem der beteiligten Polizeiwagen gekommen. Dabei wurden zwei Beamte verletzt. An beiden Autos entstand außerdem ein erheblicher Sachschaden.

Zivilfahrzeug der Polizei stoppt Jagd durch Hamburg

Um die weitere Flucht zu verhindern, habe ein anderer Streifenwagen einen Kreuzungsbereich blockiert. Der 19-Jährige ließ sich nach Angaben der Polizei dadurch allerdings nicht aufhalten. Er beschleunigte und fuhr ungebremst in das Auto. Die beiden Polizisten hätten sich durch einen Sprung in Sicherheit bringen können und seien ebenfalls leicht verletzt worden.

Schließlich schleuderte das Fluchtauto gegen eine Mauer. Auch das stoppte den verletzten Fahrer zunächst nicht. Er habe noch vergeblich versucht, zu Fuß zu entkommen, so die Einsatzkräfte. Er wurde vorläufig festgenommen, wie es weiter hieß. Es bestehe der Verdacht, dass er das Auto ohne gültigen Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren hat. Die Ermittlungen laufen.