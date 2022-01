Feuerwehr im Großeinsatz

Brand in Gefahrstofflager in Hamburg

07.01.2022, 09:33 Uhr | t-online, EP

Großeinsatz in Hamburg: Feuerwehr und Umweltschutzwache sind im Betrieb eines Lebensmittelherstellers im Einsatz. Dort ist ein Feuer ausgebrochen. Starke Rauchentwicklung gefährdet die Anwohner.

In einem Gefahrstofflager in Hamburg ist ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben eines Reporters vor Ort ist die Feuerwehr derzeit in der Straße Auf der Böge in Hamburg-Curslack mit einem Großaufgebot im Einsatz. Daran sind Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg, der Freiwilligen Feuerwehr und der Technik- und Umweltschutzwache beteiligt.

Wegen der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, die Fenster geschlossen zu halten. Das verkündeten die Einsatzkräfte selbst beim Nachrichtendienst Twitter. Laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe besteht eine Beeinträchtigung und Geruchsbelästigung im Umkreis von 2.500 Metern. Das betroffene Gebiet solle weiträumig umfahren werden.