Hamburg

HSV verlängert Vertrag mit Torwart Heuer Fernandes

07.01.2022, 19:33 Uhr | dpa

Der Hamburger SV hat den auslaufenden Vertrag mit seinem Stammtorwart Daniel Heuer Fernandes um zwei Jahre verlängert. Das gab der Fußball-Zweitligist am Freitagabend in seinem Trainingslager im spanischen Sotogrande bekannt. "Der HSV ist einfach etwas Besonderes. Ein Club, für den man gern langfristig spielt", sagte der 29-Jährige, der 2019 vom SV Darmstadt 98 nach Hamburg kam. Der frühere Junioren-Nationalspieler Portugals war in der vergangenen Saison nur die Nummer zwei hinter Sven Ulreich, wird aber besonders von dem neuen HSV-Trainer Tim Walter sehr geschätzt.