Mehrere Corona-Verstöße

Polizei löst Hochzeit mit Dutzenden Gästen auf

08.01.2022, 10:41 Uhr | dpa

Beamte stehen vor einem Lokal in Hamburg: Hier wurde die Hochzeit aufgelöst. (Quelle: Blaulicht-News.de)

In Hamburg ist die Polizei in eine Hochzeit eingeschritten. 50 bis 60 Gäste missachteten die Corona-Regelungen und wurden nach Hause geschickt. Nun droht ihnen ein Bußgeldverfahren.

Weil einige Gäste gegen die Corona-Verordnung verstoßen haben, ist eine Hochzeitsfeier in Hamburg-Hammerbrook aufgelöst worden. Die Polizei schickte die etwa 50 bis 60 Gäste am Freitagabend nach Hause, wie ein Sprecher des Lagedienstes am Samstagmorgen sagte.



Details zu den Verstößen konnten nicht genannt werden. Den Gästen, die sich nicht an die Eindämmungsverordnung hielten, drohe nun ein Bußgeldverfahren.