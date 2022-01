Hamburg

Einfamilienhaus abgebrannt: Bewohner vermisst

10.01.2022, 05:36 Uhr | dpa

Ein Wohnhaus hat am Sonntagabend in Hamburg-Rahlstedt Feuer gefangen. Nach Angaben eines Sprechers der Hamburger Feuerwehr brannte das Haus bereits bei der Ankunft der Feuerwehr vollständig, die Einsatzkräfte fanden keine Menschen im Haus vor, das in dem Haus wohnende Ehepaar wird jedoch vermisst. Der Brand konnte in den frühen Morgenstunden gelöscht werden. Die Brandursache ist noch unbekannt, das Haus ist völlig ausgebrannt. Der Schaden wird nach Angaben der Feuerwehr mindestens im sechsstelligen Bereich geschätzt.