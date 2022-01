Hamburg

Brand in Einfamilienhaus in Hamburg-Lurup

10.01.2022, 08:27 Uhr | dpa

In der Nacht zu Montag hat ein Einfamilienhaus in Hamburg-Lurup gebrannt. Nach Angaben der Polizei verletzte sich eine Person dabei leicht. Zwei Menschen hätten sich selbst in Sicherheit bringen können. Die Brandursache war zunächst unklar, das Haus sei unbewohnbar.