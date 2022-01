Hamburg

Online-Händler About You wird optimistischer

11.01.2022, 07:53 Uhr | dpa

Der Online-Modehändler About You wächst weiter und wird deshalb auch für das Gesamtjahr etwas optimistischer. Der Umsatz werde nun in der oberen Hälfte der bislang prognostizierten Spanne von 1,725 bis 1,775 Milliarden Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Grundlage ist das Wachstum im dritten Geschäftsquartal: Der Konzernumsatz stieg laut Mitteilung bis Ende November um 48 Prozent auf 512,5 Millionen Euro. Zudem will About You im laufenden Geschäftsjahr statt 34 nun 50 Millionen Euro investieren. About You ist seit Juni 2021 an der Börse notiert.