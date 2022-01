Hamburger Dragqueen

Olivia Jones macht Polizist pikantes Angebot

12.01.2022, 16:23 Uhr | t-online, LKA

Auch nach der Beamtenlaufbahn könne man weiter auf St. Pauli arbeiten, findet Hamburgs bekannteste Dragqueen Olivia Jones – und bietet einem scheidenden Polizisten der Davidwache einen ganz speziellen Job an.

Der Hamburger Polizist "Tessi" geht in den Ruhestand und verlässt nach 42 Dienstjahren die Davidwache. Olivia Jones verabschiedet sich auf Instagram von dem Beamten, der ihr über die Zeit ans Herz gewachsen ist, und macht ihm dabei gleich ein unmoralisches Angebot.

"Ich werde dich wirklich vermissen. Ich habe mich von dir ganz besonders gerne verhaften lassen", so die Hamburgerin in einem Instagram-Video. Wenn der Polizist sich seine Rente aufbessern wolle, hätte sie da "eine Möglichkeit": "Wir suchen immer Stripper bei 'Olivias Wilde Jungs'. Diese Polizeinummer ist da wirklich total beliebt!", so Jones mit einem Augenzwinkern. Sie spielt damit auf die Shows ihrer Menstrip-Bar nur für Frauen in Hamburg an.

"So klingt das auf St. Pauli, wenn man einen liebgewonnenen Kollegen der Davidwache in den #Ruhestand verabschiedet...", schreibt die Dragqueen dazu.