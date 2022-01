Hamburg

Hamburg Towers begrüßen Aufstockung der Zuschauerzahl

13.01.2022, 14:03 Uhr | dpa

Die Hamburg Towers haben positiv auf die Anpassung der Zuschauerzahlen im Profisport reagiert. Die Bundesliga-Partie gegen den Mitteldeutschen Basketball-Club am Freitag (20.30 Uhr) in der heimischen Halle im Inselpark darf nunmehr vor 1000 Zuschauern austragen werden. "Wir freuen uns sehr über das Entgegenkommen der Stadt. Dank der Sondergenehmigung konnte der Zusatzaufwand zumindest kurzfristig deutlich reduziert werden", sagte Geschäftsführer Jan Fischer in einer Mitteilung des Clubs am Donnerstag.

Diese Sonderregelung gilt zunächst nur für das Heimspiel gegen den MBC. Das weitere Verfahren hängt vor der aktuellen Corona-Lage ab. Zugang zur Halle erhalten nur Zuschauer, die die 2G-plus-Regel befolgen, also getestet, genesen und mit aktuellem Test. Wer geboostert ist, braucht keinen Test.

"Auch wenn wir noch zahlreiche Tickets stornieren mussten, so können wir immerhin allen Dauerkarten-Besitzern und auch unseren Partnern und Sponsoren den Heimspielbesuch ermöglichen", sagte Fischer. Fans, die ein Tagesticket erworben, aber nicht zusehen dürfen, habe man bereits eine Information zur Rückerstattung der zuvor gekauften Tickets zukommen lassen, erklärten die Towers weiter.

Die Handballer des HSV Hamburg betrifft die Sondergenehmigung zurzeit nicht. Sie spielen erstmals nach der WM-Pause am 13. Februar in der Sporthalle Hamburg. Gegner sind dann die Füchse Berlin.