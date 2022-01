Während eines Einsatzes

Linienbus trennt Feuerwehrmann Finger ab

17.01.2022, 08:40 Uhr | t-online, LKA

Ein Feuerwehrmann ist im Einsatz als Sanitäter von einem Linienbus erwischt und schwer verletzt worden. Er musste notoperiert werden.

Am Sonntagmorgen ist es in Hamburg nach t-online-Informationen zu einem schweren Unfall in Hamburg-Schnelsen gekommen. Ein Feuerwehrmann war mit einem Kollegen als Sanitäter im Einsatz an einem Seniorenheim.

Als der Mann gerade am Heck des Rettungswagens die Trage entladen wollte und die Tür öffnete, bog ein Linienbus um die Ecke. Dieser fuhr so nah am Sanitäter vorbei, dass er dessen Hand erwischte und dabei laut Erstauskunft der Feuerwehr mehrere Finger abtrennte. Eine Polizeisprecherin konnte dies zunächst nicht bestätigen.

Ein weiterer Rettungs- und Notarztwagen wurde zur Erstbehandlung gerufen. Der Feuerwehrmann musste zur Not-OP ins Krankenhaus gefahren werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.