"Du bist ein Kämpfer"

Umweltsenator Kerstan an Krebs erkrankt

18.01.2022, 10:43 Uhr | dpa, t-online

Schockdiagnose für Hamburger Umweltsenator: Jens Kerstan hat Krebs. Die Krankheit wurde in einem frühen Stadium erkannt. Nun muss sich Kerstan zunächst einer OP unterziehen. Seine Vertreter stehen bereits fest.

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) ist an Krebs erkrankt. Der Politiker werde seinen Dienst deshalb für einige Wochen nicht wahrnehmen können, teilte die Behörde am Dienstag auf Nachfrage mit.



"Es wurde eine Krebserkrankung im Frühstadium erkannt. Es bestehen gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Operation. Nach der OP schließt sich eine Reha-Maßnahme an", sagte eine Behördensprecherin dazu. Weitere Infos gab sie nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Zahlreiche Genesungswünsche für Hamburger Senator

Kerstans Aufgaben in der Behörde werden in der Zeit von Umweltstaatsrat Michael Pollmann übernommen. Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt vertritt Kerstan im Senat und in der Bürgerschaft. Der 55-Jährige ist seit 2015 Senator der Hamburger Umweltbehörde.

Viele Hamburger wünschen dem Politiker gute Besserung und sprachen ihm Mut für seine Behandlung zu. "Du bist ein Kämpfer und wir brauchen Deine Stärke und Energie bei all dem, was in Hamburg vor uns liegt", twitterte beispielsweise die Fraktionsvorsitzende der Grünen der Hamburger Bürgerschaft Jenny Jasberg.

"Ich wünsche gute und vollständige Genesung! Mit niemandem kabbele ich mich so gerne, wie mit Ihnen. Bleiben Sie stark!", schließt sich der Landesvorsitzende der FDP Hamburg, Michael Kruse, den Genesungswünschen an.