Hamburg

Zwei Verletzte nach Unfall mit drei Fahrzeugen

26.01.2022, 05:45 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit drei Autos in Hamburg sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte ein 29-jähriger Fahrer am Dienstagabend bei einer Ampelkreuzung eine Spur wechseln und fuhr in das Auto einer 59-Jährigen, das sich dann überschlug. Der 29-Jährige wechselte erneut die Spur und kollidierte mit einem weiteren Auto. Die 59-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, der Unfallverursacher selbst wurde leicht verletzt. Der Fahrer des dritten Wagens blieb unverletzt.