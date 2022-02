Bewaffneter Jugendlicher?

Polizei im Großeinsatz an Hamburger Schule

01.02.2022, 15:26 Uhr | t-online, nhe

An einer Hamburger Schule wurde Alarm ausgelöst, die Polizei ist mit einem Spezialeinsatzkommando vor Ort. Eine bewaffnete Person soll in der Nähe der Schule gesichtet worden sein. Die Hintergründe sind noch unklar.

In Hamburg-Jenfeld läuft derzeit an der Otto-Hahn-Schule ein Großeinsatz der Polizei. Nach ersten Informationen der Einsatzkräfte soll ein Jugendlicher mit Schusswaffe auf dem Schulgelände gesehen worden sein. Das bestätigte ein Polizeisprecher t-online.

Laut Polizei sei es demnach noch unklar, ob der möglicherweise Bewaffnete das Gebäude tatsächlich betreten habe – oder lediglich an der Schule vorbeigegangen sei.



Laut Informationen des "Hamburger Abendblattes" soll ein Passant zuvor beobachtet haben, wie zwei Jugendliche in Richtung der Schule gegangen seien. Einer der beiden habe dann eine Schusswaffe aus einem Rucksack gezogen – und durchgeladen. Die Polizei konnte diese Information auf Nachfrage nicht bestätigen. "Genaueres wird aktuell überprüft", so der Sprecher.

Polizeiautos stehen vor der Schule in Hamburg-Jenfeld. Bisher ist nicht klar, ob die Person die Schule betreten hat. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)



Dennoch werde das Gebäude derzeit "vorsorglich" von Mitgliedern eines Spezialeinsatzkommandos durchsucht. Gegen 14 Uhr meldete die Polizei, dass die Überprüfung des Gebäudes durch die Spezialeinheiten weiter andauere.



Auf dem weitläufigen Schulgelände befinden sich sieben Gebäude, die alle durchsucht werden, so eine Sprecherin. Insgesamt gebe es an der Schule 53 Klassen. Entsprechend der Regelungen bei einem Amokalarm blieben die knapp 1.500 Jungen und Mädchen mit ihren Lehrkräften in den Klassenräumen.

Eltern werden betreut



Der Bereich um die Schule ist gesperrt. Eltern, die nun an der Otto-Hahn-Schule erscheinen, sollen sich laut Polizei an der Sammelstelle der Jenfelder Allee 80a – einem Parkplatz – einfinden. Dort werden sie von den Einsatzkräften betreut, solange das Schulgelände abgeriegelt ist.

Die Otto-Hahn-Schule liegt im Bezirk Wandsbek und ist eine Stadtteilschule mit gymnasialer Oberstufe.