Hamburg

Lebensmittelwarnung: Firma ruft eingelegte Tomaten zurück

01.02.2022, 15:43 Uhr | dpa

Die Hamburger Firma Dovgan GmbH warnt vor dem Verzehr von eingelegten Tomaten der Marke "Pomidory" (Chargennummer 20.10.2024.G). Es sei festgestellt worden, dass die in dieser Charge verarbeiteten Dillspitzen Mehltau aufwiesen, hieß es in dem am Dienstag auf Lebensmittelwarnung.de veröffentlichten Rückruf. Dovgan vertreibt die Tomaten nach eigenen Angaben in allen Bundesländern bis auf Bremen und Mecklenburg-Vorpommern.