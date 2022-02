Zwischen Bremen und Hamburg

Mehrere Unfälle wegen Glatteis auf A1 – ein Schwerverletzter

05.02.2022, 14:25 Uhr | dpa

Spiegelglatte Fahrbahnen haben auf der A1 zu zahlreichen Unfällen geführt. Eine Person musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf der Autobahn 1 hat es am Samstagmorgen zwischen Bremen und Hamburg mehrere Unfälle gegeben, wobei ein Mann schwer verletzt wurde. In einem Abschnitt von etwa drei Kilometern kam es aufgrund von Glätte zu mindestens sechs Unfällen mit insgesamt zehn beteiligten Fahrzeugen, wie ein Polizeisprecher in Lüneburg sagte.

Die Unfälle ereigneten sich demnach in einem Zeitraum von etwa einer Stunde auf dem Autobahnabschnitt zwischen Sittensen (Landkreis Rotenburg) und Heidenau (Landkreis Harburg). Ein Mann sei nach Angaben des Sprechers bei einem Unfall kurzzeitig eingeklemmt worden und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

A1 zwischen Hamburg und Bremen: Teilweise Vollsperrung

Bei einem der Unfälle landete ein Auto auf dem Dach in einer angrenzenden Böschung, wie die Feuerwehr in Sittensen mitteilte. Die vier Insassen konnten sich demnach selbst aus dem Fahrzeug retten.

Die Autobahn musste teilweise in beiden Richtungen voll gesperrt werden, wie es hieß. Die Bergungsarbeiten zogen sich bis in den Samstagvormittag. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.