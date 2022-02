Küche in Flammen

Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung

09.02.2022, 10:45 Uhr | t-online, EP

"Feuer mit Menschenleben in Gefahr": Mitten in der Nacht erreicht die Feuerwehr Heimfeld ein Notruf. In einer Wohnung war ein Feuer ausgebrochen, der Bewohner befand sich noch im Haus.

Als die Feuerwehr Dienstagnacht gegen 1.31 Uhr wegen eines Brandes in der Bissingstraße alarmiert wurde, quoll bereits dichter Rauch aus den Fenstern in der ersten Etage. In einer Küche war Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr berichtet, stand bereits das gesamte Mobiliar in Flammen.

Weil sich noch eine Person in der Wohnung befinden sollte, drang ein Trupp unter Atemschutz in das Haus ein und rettete einen Mann. Er musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Feuer in Hamburg: Rettungsdienst versorgt sieben Bewohner

Auch einer seiner beiden Söhne musste stationär in eine Klinik gebracht werden. Insgesamt wurden sieben Bewohner des Hauses vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut einem Reporter sei die Wohnung bis auf Weiteres nicht bewohnbar.