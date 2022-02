Für den Monat Februar

Regensoll für Hamburg schon bei 100 Prozent

09.02.2022, 12:14 Uhr | dpa

Schlechtes Wetter ist man im Norden gewohnt – doch in diesem Februar ist sogar für Hamburger Verhältnisse bereits sehr viel Regen gefallen. Ein Ende der Niederschläge ist ebenfalls nicht in Sicht.

Das Wetter im Februar ist in Hamburg und Schleswig-Holstein bislang ungewöhnlich nass. So sind etwa im Februar noch nicht einmal zehn Tage um, doch das Regensoll ist für diesen Monat bereits zu fast 100 Prozent erfüllt, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. An den Küsten seien 30 Liter pro Quadratmeter gefallen, im Binnenland 50 bis 60 Liter. Der Sollwert ergibt sich aus der Vergleichsperiode von 1991 bis 2020.

Der Januar war laut DWD noch etwas trockener als in dem Vergleichszeitraum, zumindest in Schleswig-Holstein. Dort hätten die Niederschläge knapp 80 Prozent des Sollwerts erreicht. In Hamburg fiel allerdings nahezu 100 Prozent des erwarteten Regens. Inzwischen sind einige Bäche und Flüsse über die Ufer getreten, wie der Oberlauf der Alster in Hamburg oder die Offenau bei Elmshorn (Kreis Pinneberg).

Für die kommenden Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst weitere Regenfälle. Nur am Wochenende wird es etwas trockener und kühler, sagte die Meteorologin. Zu Beginn der kommenden Woche werde sich die Großwetterlage mit Nieselregen und Schauern fortsetzen.