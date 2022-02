"Cum-Ex"-Skandal

Tschentscher muss vor U-Ausschuss aussagen

09.02.2022, 15:44 Uhr | dpa

Als ehemaliger Finanzsenator muss auch Peter Tschentscher um Rahmen des "Cum-Ex"-Skandals aussagen. Ein Ausschuss will eine mögliche Beteiligung führender SPD-Politiker an dem Steuerskandal klären.

Bürgermeister Peter Tschentscher soll am 6. Mai vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft (PUA) zum "Cum-Ex"-Skandal aussagen. Nach Terminunstimmigkeiten im Ausschuss habe sich das Gremium nun auf dieses Datum verständigt, wie es am Mittwoch aus PUA-Kreisen hieß.



Der Ausschuss soll einen möglichen Einfluss führender Hamburger SPD-Politiker auf die steuerliche Behandlung der in den "Cum-Ex"-Skandal verwickelten Warburg Bank klären.

Auf Steuernachforderungen in Millionenhöhe verzichtet

Hintergrund sind Treffen von Tschentschers Vorgänger, dem heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), mit den Mitinhabern der Bank, Max Warburg und Christian Olearius, in den Jahren 2016 und 2017. Gegen Olearius liefen damals schon Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung.



Nach den ersten Treffen hatte das Finanzamt für Großunternehmen 2016 mit Ablauf der Verjährungsfrist zunächst auf Steuernachforderungen in Höhe von 47 Millionen Euro verzichtet. Eine weitere Forderung in Höhe von 43 Millionen Euro wurde 2017 erst auf Anweisung des Bundesfinanzministeriums vor der drohenden Verjährung erhoben. Tschentscher war damals Finanzsenator.

Hamburg: Tschentscher verneint politischen Einfluss auf das Finanzamt

Scholz hat bereits vor dem Ausschuss ausgesagt und angegeben, sich an die Treffen mit Warburg und Olearius nicht mehr erinnern zu können, jede Einflussnahme aber ausgeschlossen. Auch Tschentscher hat bereits mehrfach erklärt, dass es keinen politischen Einfluss auf die Entscheidungen des Finanzamtes gegeben habe.

Bei "Cum-Ex"-Geschäften ließen sich Finanzakteure mit einem ausgeklügelten Verwirrspiel von Finanzbehörden Kapitalertragssteuer erstatten, die nie gezahlt wurde.



Dafür wurden Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Dividendenanspruch in großen Paketen rund um den Stichtag für die Ausschüttung in rascher Folge hin- und hergeschoben, bis keiner mehr einen Überblick hatte. Die Gewinne wurden aufgeteilt. Die Warburg Bank hat zwischenzeitlich 176 Millionen Euro an den Fiskus gezahlt, versucht aber, das Geld auf juristischem Wege zurückzuholen.