Hamburg

Kandidaten für Eurovision Song Contest werden vorgestellt

10.02.2022, 02:13 Uhr | dpa

Wer vertritt Deutschland beim nächsten Eurovision Song Contest? Heute wird das Geheimnis gelüftet, welche Musikerinnen und Musiker ins Rennen um die deutsche Teilnahme am ESC-Finale 2022 gehen. Dann will der Norddeutsche Rundfunk (NDR) die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen, die eine Jury aus knapp 1000 Bewerbungen ausgewählt hat. Beim großen ESC-Tag der ARD am 4. März darf das Publikum dann entscheiden, wer für Deutschland beim ESC in Turin auf der Bühne stehen wird. Der Act mit den meisten Abstimmungspunkten wird am 14. Mai im ESC-Finale auftreten.