NINA App warnt

Feuerwehr rückt zu Brand in Veddel aus

11.02.2022, 09:51 Uhr | t-online, EP

Drei Einsatzkräfte gehen in die Lagerhalle: Da sich der Container im hinteren Bereich der Halle befindet, muss er hervorgezogen werden. (Quelle: Feuerwehr Hamburg via Twitter)

Schwarzer Qualm über Hamburg: Über die NINA-App hat die Feuerwehr Alarm geschlagen. In einer Lagerhalle hat die Ladung eines Containers Feuer gefangen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.



Im Hamburg warnt die Nina-Warnapp die Bevölkerung vor einer starken Rauchentwicklung. Türen und Fenster sollen im Bereich Hamburg-Peute geschlossen gehalten werden. Auch für die Gebiete Hamburg Innenstadt, Rotherbaum, St. Georg und HafenCity gilt die Warnung.

Grund dafür ist ein Feuer in einer Lagerhalle in der Hovestraße. Dort hat es in einem Container gebrannt. Die brennende Ladung des Containers hat für eine starke Rauchentwicklung gesorgt.



Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber t-online erklärte, sei der Brand bereits gelöscht. Nun versuchen die etwa 40 bis 50 Einsatzkräfte, den Container aus der Halle zu ziehen und die immer noch sehr stark erhitzte Ladung zu entleeren.