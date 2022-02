Vermisst in Hamburg

Polizei sucht nach 18-jährigem Nathan

11.02.2022, 17:33 Uhr | MaM, t-online

Nathan A.: Der 18-Jährige könnte sich in Spielzeugläden oder in einem Zug aufhalten. (Quelle: Polizei Hamburg)

In Hamburg sucht die Polizei nach einem Jugendlichen mit geistiger Behinderung. Nathan soll am Donnerstag verschwunden sein. Da er auf Medikamente angewiesen ist, sucht die Polizei mit Hochdruck nach ihm.

Die Polizei Hamburg sucht den 18-jährigen Nathan A. Wie sie am Freitag mitteilte, sei der Jugendliche geistig behindert und zudem auf Medikamente angewiesen. Die Suche wurde daher umgehend eingeleitet.



Der 18-Jährige wurde zuletzt am Donnerstagnachmittag an seinem Arbeitsplatz in Hamburg-Bergedorf gesehen. Das zuständige Landeskriminalamt sucht nun nach dem jungen Mann.



Hamburg: 18-Jähriger braucht Medikamente

Demnach sei Nathan etwa 180 Zentimeter groß und habe kurze schwarze Haare. Vor seinem Verschwinden, trug er einen grauen Pullover mit der Aufschrift "Deutschland", eine dunkle Hose und helle Sportschuhe. Ausdrücklich wird zudem erwähnt, dass der 18-Jährige keine Jacke trug.

Nathan wird weiterhin als stumm und sehr menschenscheu beschrieben. Er fahre gerne Bahn oder gehe gerne in Spielzeugläden. Da er Epilepsie hat, ist er dringend auf Medikamente angewiesen. Die Polizei Hamburg erhofft sich unter der Nummer 040/4286-56789 Hinweise darauf, wo sich Nathan aufhalten könnte.