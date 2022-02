Auswirkungen von Sturmtief "Nadia"

Nach Schiffskollision: Freihafenelbbrücke bleibt noch Monate gesperrt

12.02.2022, 08:49 Uhr | dpa

Bis 130 Stundenkilometer: Schwere Schäden nach Sturmtief

Sturmtief "Nadia" ist mit gefährlichen Böen über Norddeutschland hinweggefegt und hat mehrere schwere Unglücke verursacht. In Hamburg steht der Fischmarkt komplett unter Wasser. (Quelle: dpa)

Sturmtief wütet in Norddeutschland: Schwere Sturmböen richteten vielerorts Schaden an, hier in Hamburg waren Teile der Stadt überschwemmt. (Quelle: dpa)