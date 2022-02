Zwei Verletzte

Polizei veröffentlicht Details nach Messerattacke in Winterhude

15.02.2022, 16:29 Uhr | dpa, t-online, EP

Mit zwölf Streifenwagen hat die Polizei in Hamburg nach einem Mann gefahndet. Er wurde zunächst verdächtigt, zwei weitere mit einem Messer attackiert zu haben. Nun könnte er auch selbst zum Opfer in dem Fall werden.

Nach einer Messerattacke im Hamburger Stadtteil Winterhude hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei bei der Auseinandersetzung ebenfalls verletzt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.



Am Freitagabend hatten Passanten zwei junge Männer mit Stichverletzungen auf einem Gehweg entdeckt. Für einen 22-Jährigen habe Lebensgefahr bestanden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der andere Mann im Alter von 23 Jahren habe eine Verletzung am Bein erlitten. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter sei geflüchtet. Die Polizei fahndete mit zwölf Funkstreifenwagen, ohne einen Verdächtigen festzunehmen.

Ermittlungen der Polizei hatten die Beamten zu einem weiteren 23-Jährigen geführt. Dieser wohnt in dem Haus im Eppendorfer Stieg, vor dem die Auseinandersetzung stattgefunden hatte und soll ebenfalls verletzt worden sein. Die beiden Geschädigten sollen ihn nach ersten Erkenntnissen mit einer weiteren Person aufgesucht haben. Dabei sollen sie auch Messer mitgeführt haben.

Nun wird geprüft, ob sich der Hausbewohner gegen Angriffe aus der Gruppe verteidigt oder diese zuerst attackiert hat.