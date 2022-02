Hamburg

Statistiker: 13 Hamburger Paare seit 75 Jahren verheiratet

14.02.2022, 14:24 Uhr | dpa

Romantische Nachrichten zum Valentinstag: 13 Hamburger Ehepaare können in diesem Jahr ihr 75-jähriges Ehejubiläum feiern. Das geht aus einer Sonderauswertung des Melderegisters hervor, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. Weitere 111 Paare sind demnach seit 70 Jahren verheiratet. Die sogenannte Eiserne Hochzeit (65 Ehejahre) begehen in diesem Jahr 635 Ehepaare. Seit 50 Jahren ("Goldene Hochzeit") sind 2778 Paare verheiratet und seit 25 Jahren ("Silberne Hochzeit") weitere 5049 Ehepaare.