Für Lohnsteigerungen

IG Metall ruft zum Warnstreik auf – Autokorso in Hamburg

15.02.2022, 17:33 Uhr | dpa

Zahlreiche Beschäftigte sind in Hamburg dem Aufruf der IG Metall zum Warnstreik gefolgt. Mit einem Autokorso aus 340 Fahrzeugen unterstrichen sie die Forderung der Gewerkschaft nach mehr Geld.

Kurz vor der nächsten Runde der Tarifverhandlungen haben Beschäftigte von verschiedenen Hamburger Energieunternehmen mit einem Autokorso ihren Forderungen Nachdruck verliehen. Zahlreiche Menschen waren einem Aufruf der IG Metall gefolgt und hatten sich mit rund 340 Fahrzeugen zu einem Autokorso zusammengeschlossen, wie eine Gewerkschaftssprecherin am Dienstag in Hamburg sagte. Im Anschluss kamen zudem rund 1.400 Menschen zu einer Kundgebung auf dem Fischmarkt zusammen.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten mehr als die bereits angekündigten Lohnsteigerungen sowie die Corona-Prämie. So stehen bei der IG Metall rückwirkend von Februar an sechs Prozent mehr Geld sowie eine höhere Ausbildungsvergütung von 80 Euro pro Ausbildungsjahr bei einer Laufzeit von einem Jahr auf dem Zettel.

In Hamburg sind laut der Sprecherin rund 3.500 Beschäftigte von den Tarifverhandlungen betroffen. Die Gespräche gehen am Donnerstag in Berlin in die dritte Runde.