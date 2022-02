Gebietsweise Unwettergefahr

Bundesamt warnt vor Sturmflut und Hochwasser in Hamburg

16.02.2022, 10:58 Uhr | dpa, t-online, EP

Überschwemmung am Hamburger Fischmarkt (Archivbild): Für die Hansestadt wurden Unwetter- und Hochwasserwarnungen herausgegeben. (Quelle: Joerg Boethling/imago images)

An den Küsten und in Hamburg soll es ungemütlich werden – amtliche Warnungen wegen möglicher Sturmflut, Hochwasser und orkanartigen Böen wurden herausgegeben. Die Feuerwehr wendet sich mit einer Bitte an die Bürger.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat für die deutsche Nordseeküste vor der Gefahr einer Sturmflut in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewarnt.



An der ostfriesischen Küste wird das Hochwasser 0,75 Meter bis 1 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen, wie das BSH am Mittwochmorgen mitteilte.



Hochwasser im Hamburger Elbegebiet erwartet

An der nordfriesischen Küste und im Weser- und Elbegebiet wird das Hochwasser 1 bis 1,5 Meter höher sein als normal. Im Hamburger Elbegebiet erreicht das Hochwasser Werte, die 1,5 bis 2 Meter höher als das mittlere Hochwasser liegen. Die Sturmflutgefahr besteht bis Donnerstagmorgen.

An der Nordseeküste spricht man von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

Gebietsweise Unwettergefahr mit Orkanböen

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besteht in der Nacht zum Donnerstag durch orkanartige Böen gebietsweise Unwettergefahr. In Gewitternähe und an der Nordsee kann es zu Orkanböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde kommen.

Aufgrund des gemeldeten Sturmtiefs und des damit verbundenen "Landunter" hat die Wyker Dampfschiffs-Reederei bereits angekündigt, dass die Fahrten zwischen Schlüttsiel und den Halligen am Donnerstag nicht stattfinden.



Falls sich die Wettervorhersage für Donnerstag nicht gravierend bessern sollte, werde der Fährverkehr an diesem Tag auch auf der Föhr-Amrum-Linie eingestellt, teilte die Reederei mit.

Feuerwehr empfiehlt Installation von Warnapps auf dem Smartphone

"Besser gut gewarnt als ungeschützt sein", lautet die Ansage der Rettungskräfte beim Nachrichtendienst Twitter. Um auf die erwartete Wetterlage vorbereitet zu sein, hat die Feuerwehr gebeten, dass sich Bürger über die Warnapps NINA oder die App des Deutschen Wetterdienstes informieren.



"Dort erhalten Sie wichtige Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes, der Polizei und der Feuerwehr Hamburg für unterschiedliche Gefahrenlagen wie zum Beispiel Gefahrstoffausbreitung oder einen Großbrand. Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes, Hochwasserinformationen und Sturmflutwarnungen für Hamburg sind ebenfalls in die Warn-App integriert", so die Feuerwehr.