Dachstuhl brennt lichterloh

Mann entdeckt Brand bei Busfahrt und alarmiert Feuerwehr

16.02.2022, 10:23 Uhr | t-online, EP

Flammen schlagen aus dem Dachstuhl und drohen, auf das Nachbarhaus überzuschlagen: Diese Szene hat sich Feuerwehrleuten in Hamburg geboten. Alarmiert wurden sie von einem Fahrgast, der das Feuer zufällig entdeckte.

Am Mittwochmorgen hat ein Mann in Hamburg gegen 5 Uhr die Feuerwehr alarmiert und einen Brand gemeldet. Der Fahrgast war in einem Bus unterwegs und hatte beim Vorbeifahren einen Feuerschein in einem Haus auf der Kollaustraße bemerkt.

Als die ersten Einsatzkräfte an dem Haus ankamen, schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Weitere Retter wurden angefordert. Weil ein Betreten des Einfamilienhauses nicht mehr möglich war, musste das Feuer mit Wasserwerfern von Drehleitern aus gelöscht werden. Ein Überspringen der Flammen auf das Nachbarhaus konnte verhindert werden.



Nach knapp zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr war dazu mit 36 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort. Verletzt wurde niemand. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Brand in dem leerstehenden Haus kommen konnte.