Feuerwehr warnte über NINA-App

500-Kilo-Blindgänger erfolgreich entschärft

17.02.2022, 07:26 Uhr | t-online, EP

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am Fundort der Bombe: Der Blindgänger lag unter Wasser. (Quelle: André Lenthe)

In Hamburg musste eine Bombe entschärft werden. Bei Arbeiten wurde der 500 Kilogramm schwere Blindgänger gefunden. Die Lage erschwerte die Bergung: Er befand sich unter Wasser.

Bei Sondierungsarbeiten in Hamburg-Wilhelmsburg am Rotenhäuser Damm sind Arbeiter am Mittwoch auf eine Bombe gestoßen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber t-online. Es handelte sich um einen 500 Kilogramm schweren Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg.

Ein Bagger steht im Stadtteil Wilhelmsburg auf einer Baustelle: Wegen der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg mussten zahlreiche Menschen ihre Wohnungen verlassen. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)



"Es gibt immer ein Restrisiko": Wie arbeitet eigentlich ein Bombenentschärfer

Weil sich der Blindgänger in zehn Metern Tiefe unter Wasser befand, wurden Taucher angefordert. Diese haben die Umgebung erkundet. Für die Entschärfung musste die Bombe von Kräften des Kampfmittelräumdienstes aus der Baugrube geborgen werden.





Die Feuerwehr hatte einen Sperrradius von 300 Metern festgelegt. Rund 4.700 Menschen Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Diese wurden unter anderem von der Feuerwehr über die NINA-App gewarnt und über die Maßnahme informiert. Eine Notunterkunft wurde in der Dratelnstraße 26 eingerichtet.

Laut Informationen der "Mopo" befinden sich Schulen, Kitas, eine Moschee, Kirchen und zahlreiche Wohnhäuser im direkten Umfeld des Fundortes. Am Abend konnte die Bombe dann erfolgreich entschärft werden.