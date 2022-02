Kiel

Unwetter: Eltern können Schüler im Norden zu Hause lassen

16.02.2022, 17:06 Uhr | dpa

Die Schule in Schleswig-Holstein fällt wegen des drohenden Unwetters am Donnerstag nicht aus. Eltern, die für ihr Kind eine besondere Gefährdung auf dem Schulweg durch die Witterungs- und Straßenverhältnisse befürchten, können ihr Kind aber zu Hause lassen, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Kinder könnten deshalb auch vorzeitig vom Unterricht abgeholt werden. Der versäumte Unterrichtstag wird nicht als Fehltag erfasst.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für Schleswig-Holstein und Hamburg sowie weitere Teile Deutschlands eine Unwetterwarnung von Mittwoch- bis Donnerstagabend heraus. Es sei mit zeitweise orkanartigen Böen um 110 Kilometer pro Stunde (Beaufort 11) und an der Nordsee sowie in Schauernähe mit Orkanböen um 120 Kilometer pro Stunde zu rechnen. Die Unwetterwarnung gilt von Mittwoch ab 22.00 Uhr bis Donnerstag um 18.00 Uhr.