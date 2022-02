Hamburg

Tschentscher sieht Übergang in endemische Phase

16.02.2022, 18:43 Uhr | dpa

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher sieht die von der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit der Bundesregierung beschlossene schrittweise Aufhebung der Corona-Maßnahmen als Meilenstein in der Bekämpfung der Pandemie. "Der MPK-Beschluss unterstreicht noch einmal, dass die Experten, dass Bund und Länder davon ausgehen, dass wir vorerst die letzte problematische Welle überstanden haben", sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend nach den Beratungen mit seinen Länderkollegen und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Die Omikron-Welle sei bereits oder werde in den nächsten Wochen durchschritten "und es besteht die Hoffnung, dass wir in eine endemische Phase übergehen, in der Coronaviren noch präsent sind, bei der aber keine einschneidenden Beschränkungen mehr erforderlich sind", sagte Tschentscher. Mit Blick auf den Herbst sei es aber umso wichtiger, vorbereitet zu sein. Der Impfschutz sei dabei das wichtigste Mittel.

Der rot-grüne Hamburger Senat hatte bereits am Dienstag eine Aufhebung der Sperrstunde ab kommendem Sonnabend beschlossen. Auch die jetzt von der MPK verabredete vollständige Aufhebung der Kontaktbeschränkung für Geimpfte und Genesene solle in Hamburg schon ab Samstag gelten, sagte der Bürgermeister.