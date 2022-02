Hamburg

Hamburg lockert Corona-Regeln an Schulen ein bisschen

17.02.2022, 12:53 Uhr | dpa

Die Corona-Auflagen an Hamburgs Schulen werden von Montag an etwas gelockert. "So wird zum Beispiel der Sportunterricht wieder ohne Einschränkungen erlaubt. Überdies sind jahrgangsübergreifende Kurse und jahrgangsübergreifende Schülerbegegnungen in der Schule wieder zulässig", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Donnerstag. Es bleibe jedoch mindestens bis zu den Märzferien am 5. März bei der Maskenpflicht im Schulgebäude und bei den Corona-Tests drei Mal in der Woche. Auch werde weiter regelmäßig gelüftet und die Lüftungsgeräte in allen Unterrichtsräumen blieben in Betrieb.

Wie es nach den Märzferien weitergehe, werde in den nächsten Wochen im Licht der Beschlüsse der Bundesregierung entscheiden. "Die Corona-Lage bessert sich zwar deutlich, aber Corona ist noch nicht vorbei", warnte Rabe. Noch vor kurzem habe es geheißen, dass Schulbesuch und Präsenzunterricht zu gefährlich seien, jetzt werde plötzlich das Ende von Masken- und Testpflicht und aller Sicherheitsmaßnahmen an den Schulen gefordert. "Ein solches Hin und Her ist rational schwer zu erklären", sagte Rabe.

Durch die Sicherheitsmaßnahmen und wegen der sinkenden Infektionszahlen sei es jetzt erstmals möglich, den Sportunterricht künftig ohne Maske und ohne weitere Einschränkungen zu organisieren, sagte Rabe. Der Sportunterricht an den Schulen werde dem Sportangebot der Sportvereine gleichgestellt. "Das bedeutet, dass alle Sportarten im Sportunterricht wieder ohne Einschränkungen ausgeübt werden können."

Um Infektionen möglichst zu vermeiden, durften sich Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgänge bislang im Schulgebäude nicht begegnen und auch keine gemeinsamen Kurse besuchen. Diese Kohortenregel falle nun, sagte Rabe. "Künftig können Kinder und Jugendliche verschiedener Altersgruppen wieder in der Mensa zusammen essen oder gemeinsam Kurse besuchen."