"Zeynep" in Hamburg

Großer Baum begräbt zwei Autos unter sich – Kind verletzt

18.02.2022, 19:54 Uhr | dpa

Der Orkan "Zeynep" wütet in Hamburg: Ein Baum hat zwei Autos unter sich begraben. Ein Kind ist dabei verletzt worden. In der Nacht droht die nächste Sturmflut.

Ein Baum ist im Stadtteil Hamburg-Bahrenfeld im Sturm auf zwei parkende Autos gestürzt und hat ein Kind leicht verletzt. Es sei mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, als der Baum umgefallen sei, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Bahrenfelder Steindamm sei auf Höhe Stresemannstraße gesperrt, Baum und Äste bedeckten eine Fläche von rund 200 Quadratmetern.

Bereits am Freitagmittag hatten vom Wind beschädigte Bäume im Verkehr Probleme gemacht: U-Bahnen mussten gestoppt werden. Der Regional- und Fernverkehr wurde im Norden großflächig eingestellt.

Der Baum ist offenbar aus dem Boden gebrochen und auf die Straße gestürzt: Kräfte der Feuerwehr sind im Einsatz. (Quelle: Marcus Brandt/dpa)



Hamburg: Orkan könnte "historische" Sturmflut auslösen

Der für die Nacht zum Samstag vorhergesagte Orkan erreicht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gegen Mitternacht die Nordseeküste. Dort werden demnach Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern erwartet. Zudem könnte die Hansestadt dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zufolge von einer schweren Sturmflut getroffen werden.



Bewohnerinnen und Bewohner müssen sich auf eine schwere Sturmflut mit Wasserständen von drei Metern über dem normalen Hochwasser in der Nacht zu Samstag einstellen.



Wetterexperte Frank Böttcher schätzt den heranziehenden Sturm an der oberen Grenze dessen ein, was meteorologisch an der Küste möglich sei: Er könne historische Dimensionen erreichen. Dass dennoch keine höhere Sturmflut erwartet wird, liegt nach Brügges Angaben unter anderem am zeitlichen Ablauf (Mehr dazu hier).