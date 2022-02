Hamburg

Wetterdienst korrigiert Höhe der Sturmflut nach oben

19.02.2022, 08:34 Uhr | dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Höhe der in Hamburg am frühen Samstagmorgen erwarteten Sturmflut nach oben korrigiert. Statt mit einer schweren Sturmflut mit Wasserständen von bis zu drei Metern müsse nun mit bis zu 3,5 Metern gerechnet werden, was einer sehr schweren Sturmflut entspräche, teilte der DWD am Samstag mit. Der Hamburger Sturmflutwarndienst geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Hochwasserscheitel um 5.30 Uhr am Pegel St. Pauli etwa 5,6 Meter über Normalhöhennull erreichen wird. Das entspräche etwa 3,45 Meter über dem mittleren Hochwasser.

Für die Hochwasserschutzeinrichtungen und Deiche werde das aber nicht zum Problem, sagte Bernd Brügge vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) bereits am Freitag. Er erinnerte an die Sturmflut von 1976, die 4,64 Meter über dem mittleren Hochwasser in der Hansestadt erreicht hatte. Laut Sturmflutwarndienst sind die Hochwasserschutzanlagen bis zu einer Höhe von 7,30 Metern über Normalhöhennull ausgelegt.