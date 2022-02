Auf Brücke festgeklebt

Aktivisten blockieren Hamburger Hafen

21.02.2022, 08:04 Uhr | pb, dpa

Blockade am Hafen: Die Aktivisten setzten sich am Morgen auf eine Kreuzung am Zollamt Waltershof zur Köhlbrandbrücke und zur Autobahn A7. (Quelle: Christian Charisius/dpa)

Die Blockaden der Klimaaktivisten von "Letzte Generation" gehen in die nächste Runde. Nun sorgt die Gruppe am Hamburger Hafen für Verzögerungen. Der Warenverkehr soll "massiv gestört" sein.

Aktivisten der Klimabewegung "Letzte Generation" haben am Montagmorgen eine Blockadeaktion im Hamburger Hafen begonnen. Das teilten die Aktivisten in einer Mitteilung mit. Auf dem Twitter-Account der Aktivisten waren Fotos zu sehen, die zeigen sollen, dass die Klimaaktivisten eine Zufahrt des Hamburger Hafens blockiert haben. Wie ein Polizeisprecher dem "Abendblatt" sagte, hätten sich rund 20 Aktivisten auf der Köhlbrandbrücke im Hafen festgeklebt.

Die Blockade soll der Mitteilung seit 7.30 Uhr in der Früh laufen, man habe eine "massive Störung des Warenverkehrs zu Schiff und an Land" erreicht. Die kleine Gruppe "Aufstand der letzten Generation" blockiert seit Ende Januar immer wieder Autobahnausfahrten, vor allem in Berlin, aber auch in Hamburg und München.

Hamburg: Klimaaktivisten blockieren Hafen

Sie fordert ein sofortiges "Essen-Retten-Gesetz" und eine Agrarwende, um Klimagase aus der Landwirtschaft zu reduzieren. Autofahrer reagierten wütend. Die Polizei stellte Dutzende Strafanzeigen. Zuletzt hatte die Gruppe angekündigt, auch Häfen und Flughäfen blockieren zu wollen.



Politiker von CDU und AfD hatten zuletzt Konsequenzen für die Mitglieder der Bewegung gefordert. Die Bürger müssten "vor den Auswirkungen derartiger rechtswidriger Blockaden geschützt und die Taten strafrechtlich geahndet werden", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), der "Welt" (Montag). Der AfD-Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla sagte der Zeitung: "Vergehen sind konsequent zu ahnden."