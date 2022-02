Nur halb so viel wie 2019

Hamburg-Tourismus auch im Dezember weniger als vor Corona

22.02.2022, 13:02 Uhr | dpa

Die Elbphilharmonie in Hamburg (Symbolbild): Die Stadt lockt seit Corona deutlich weniger Touristen an. (Quelle: Hoch Zwei Stock/imago images)

Auch im Dezember bleibt ein Ansturm von Urlaubern in Hamburg aus. Das Tourismus-Niveau ist weiterhin niedrig und liegt damit deutlich unter den Zahlen von 2019.

Der Tourismus in Hamburg ist auch im Dezember deutlich hinter dem Niveau des letzten Vor-Corona-Jahres 2019 zurückgeblieben. Im letzten Monat des vergangenen Jahres kamen 336.000 Gäste in die Hansestadt, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte.



Das sind zwar mehr als sechsmal so viele wie 2020, als die Zahl der Gäste im Zuge der damals anschwellenden zweiten Corona-Welle und des damals geltenden Beherbergungsverbotes eingebrochen war. Im Vergleich zum Wert aus dem Rekordjahr 2019 (587.000) hängt die Dezemberzahl aber deutlich zurück.

Hamburg-Tourismus: Starker Einbruch bei ausländischen Reisenden

Vom alten Niveau ist der für die Hamburger Wirtschaft enorm wichtige Fremdenverkehr damit immer noch weit entfernt, wenngleich zumindest ab Sommer 2021 wieder deutlich mehr Gäste in Hamburg weilten als im ersten Jahr der Pandemie.



Unter dem Strich kamen 2021 gut 3,32 Millionen Übernachtungsgäste in die Hansestadt, 4,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 2019 waren es indes mit 7,62 Millionen weit mehr als doppelt so viele. Überdurchschnittlich eingebrochen ist in der Pandemie der Städtetourismus von ausländischen Reisenden: Kamen 2019 noch 22 Prozent der Gäste aus dem Ausland, waren es 2020 und 2021 lediglich 15 Prozent.